Черговий успіх Шумської громади

За два роки існування Шумської громади вдалося вирішити ряд питань, які десятиліттями цього чекали. Такими «точками» успіху є відкриття нових очисних споруд в місті, масштабні ремонти шкіл громади, забезпечення їх сучасним навчальним обладнанням, відновлення котелень у селах Сураж, Іловиця, реконструкція освітлення у всіх селах громади, закупівля техніки у комунальне господарство, початок реконструкції зони відпочинку «Соснина», відкриття Центру надання адміністративних послуг в громаді, який постійно розширює перелік цих послуг (реєстрація бізнесу, видача паспортів та ін.), початок роботи підприємства по переробці торфу в с.Онишківці, а згодом – в с.Рохманів, відновлення ферми по вирощуванню свиней, птахів в окремих селах, співпраця з міжнародними партнерами в рамках різноманітних грантових програм, і це далеко не повний перелік.

Виконком міської ради, депутатський корпус і керівництво міста далекі від розуміння того, що цього переліку успішних проектів достатньо для пересічного жителя міста чи громади, але згодімося, що ці питання були актуальні останні 30-40 років, і лише тепер почали їх вирішувати, активно працюючи над пошуком різноманітних шляхів та вибору кращих, успішніших варіантів.

До цього переліку потрібно додати і погодження на містобудівній раді у Тернопільській ОДА 20 грудня Генерального плану міста. Цей документ, який дасть змогу, відповідно до законодавства і вимог часу, проводити і втілювати у реальність стратегічні цілі в розвитку міста, залучати інвесторів, дотримуватися послідовності дій з ремонтів і будівництва .

Принагідно зауважимо, що останнім документом, згідно яким здійснювалося планування, був Генплан 1967 року, у 1993 році була спроба його оновити, але погодження не отримали, і лише зараз є документ, який готували три роки, враховуючи побажання жителів (громадські слухання проводили у 2016 році і лютому 2017 року), спеціалістів.

Завершальний етап – затвердження Генплану міста на сесії міської ради, до якого ще будуть проведені громадські слухання у січні 2018 року з розробки заснування територій міста, і після цього, врахувавши думку всіх сторін, зацікавлених в його практичній реалізації, документ, який дає можливість прогнозувати розвиток міста до 2037 року, буде прийнятий.