Двом працівникам агропідприємства оголосили підозру за жорстоке поводження з тваринами

Нагадаємо, у соцмережах оприлюднено відео, на яких група осіб знущається над дикими кабанами: тварин переслідують сільськогосподарською технікою, на іншому – б’ють палицею.

У ході досудового розслідування було встановлено кількох осіб, причетних до інциденту. Станом на сьогодні двом фігурантам – працівникам агропідприємства – слідчі Зборівського відділення поліції оголосили підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі інші обставини події.