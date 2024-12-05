19:34 | 5.12.2024
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Двом працівникам агропідприємства оголосили підозру за жорстоке поводження з тваринами

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Тернопільські поліцейські оголосили підозру двом працівникам агропідприємства за жорстоке поводження з тваринами. За вчинене їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у соцмережах оприлюднено відео, на яких група осіб знущається над дикими кабанами: тварин переслідують сільськогосподарською технікою, на іншому – б’ють палицею.

У ході досудового розслідування було встановлено кількох осіб, причетних до інциденту. Станом на сьогодні двом фігурантам – працівникам агропідприємства – слідчі Зборівського відділення поліції оголосили підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі інші обставини події.

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