«Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – срібний призер розіграшу Кубку України

Наші волейболістки у фіналі поступилися незмінному флагману українського волейболу «Хіміку» з Южного.

17 лютого у Черкасах у Палаці Спорту «Будівельник» відбувся фінальний матч Кубку України сезону 2017-2018 років серед жіночих команд.

У фіналі тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» зустрічалася з южненським «Хіміком».

Напередодні поєдинку наставник «Хіміка» Андрій Романович зауважив, що для його підопічних не має виникнути серйозних проблем, якщо вони зведуть кількість власних помилок до прийнятного мінімуму, повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України. Приблизно в такому ж сенсі висловився і його візаві з «Галичанки-ТНЕУ-ГАДЗ» Віктор Туркула. І початок стартової партії ніби підтвердив справедливість їхніх слів. Оскільки суперники вдалі дії синхронно чередували з помарками, то й рахунок на табло зберігався переважно рівним. Але варто було южненкам дещо розважливіше запрацювати на прийомах та блоках, як ігрова ініціатива миттєво перейшла до них. Успішний захист одразу ж відкрив можливість організовувати не хаотичні, а продумані атаки, тож «гармати» Анастасії Крадуба і Дар’ї Дрозд почали гатити, що називається, на повну.

Ліберо тернополянок Тетяна Ротар відчайдушно намагалася їх «зачохлити», але того дня їй це вдалося значне рідше, ніж хотілося би саме в кубковому фіналі. Не найкращим чином пасувала і зв’язуюча Олена Стасівська, відчувалася недолікованість травми в Анни Єфременко, якій очевидно боляче було стрибати. В сукупності всі ці моменти швидко забезпечили «Хіміку» суттєвий очковий відрив як до кінця першого сету, так і до середини другого.

Саме тоді у поєдинку стався момент, котрий цілком міг повністю змінити картину боротьби. Поступаючись – 11:18, підопічні Віктора Туркули дещо несподівано спромоглися організувати потужний контрудар. Оксана Мадзар, Олександра Міленко і Марина Мельниченко в один момент якось просто перестали помічати чужі блоки і результативно обводити їх. Це стало для южненок великою несподіванкою, тож уже незабаром табло висвітлювало – 20:20.

Втім, «Галичанка» як стрімко спалахнула, так стрімко і згасла. Ніби злякавшись власного вдалого відрізку, тернополянки в кінцівці сету знову наробили цілу купу помилок, що дозволило «Хіміку» схилити шальки терезів на свій бік.

Ну, а в третій партії, після нетривалої «заруби» на самому початку, Анастасія Крайдуба і Юлія Бойко протягом буквально двох хвилин забезпечили своїй команді п’ятиочковий гандикап. Сил і натхнення, щоби вдруге видати гідну відповідь, у волейболісток «Галичанки» вже просто не залишилося…

Волейбол. Жінки. Кубок України. Фінал.

«Хімік» (Южний) – «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» (Тернопіль) – 3:0 (25:15, 25:22, 25:15)

«Хімік»: Дудник, Карпець, Дрозд, Крайдуба, Бойко, Напалкова; Нємцева (л), Степановская (к). Тренер – Андрій РОМАНОВИЧ.

«Галичанка»: Міленко, Яковчук, Мельниченко, Стасівська (к), Єфременко, Мадзар; Ротар(л), Протянова. Тренер – Віктор ТУРКУЛА.

Тривалість матчу: 73 хв. (23+27+23).

17 лютого. Черкаси. ПС «Будівельник». 600 глядачів.