Лист від читача: могилу героїв у Гусятинському районі перетворили на смітник

На електронну пошту “Погляду” надійшов лист нашої читачки Олі Буртник, яку бентежить стан могили героїв Української повстанської армії в с. Крогулець Гусятинського району Тернопільської області.

Цитуємо:

“Кожного дня, їдучи зранку на роботу, я прожджаю могилу героїв Української повстанської армії в с. Крогулець. І кожного дня я ставлю собі таке запитання: Куди дивиться староста місцевої Васильковецької громади??? Неприбрана територія, непокошена трава, зіржавілий, непофарбований паркан і найголовніше, що мене просто шокувало: це купка з гілок дерев і сміття, що займає там “почесне місце”. Люди!!! Хіба ми не повинні дякувати героям Української повстанської армії за те, що вони боронили рідний край, виборювали краще, щасливе майбутнє у вільній незалежній державі для нинішніх поколінь. Хіба це не наш обов’язок: вшановувати пам’ять молодих хлопців та дівчат, з яких знущалися, катували, і які віддавали своє життя за наше майбутнє? А ми? А ми, в свою чергу, навіть не можемо прослідкувати за чистотою і порядком на своїй території. Про який порядок в країні взагалі може йти мова, якщо не можемо зробити його в своєму селі? Все починається з малого. Насамперед, потрібно починати з себе!”.