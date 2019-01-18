Молокозаводи на Тернопільщині вступили у змову?

ПрАТ “Тернопільський молокозавод”, ТОВ “Росса”, ТОВ «Кременецьке молоко”, ТОВ “Укрмолпродукт”, ТДВ “Рожищенський сирзавод”, ПрАТ “Дубномолоко”, ТОВ “Рихальський ЗСМ» вжити заходів щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом встановлення економічно обґрунтованих цін на закупівлю молока коров’ячого незбираного для промислової переробки від індивідуальних господарств населення.

Дії молокопереробних підприємств полягали у одночасному зниженні, встановленні та утриманні на одному рівні цін на молоко коров’яче незбиране для промислової переробки, що закуповується в індивідуальних господарствах населення Лановецькогорайону Тернопільської області з 01.01.2018, 01.04.2018, 01.05.2018 та містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом вчинення схожих дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції, оскільки аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій.

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