На Тернопільщині автомобіль з трьома дітьми зробив сальто

Не впорався з керування, злетів у кювет і як результат – перекинутий автомобіль – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Трапилася аварія дванадцятого січня близько 13:00 неподалік села Зелена Бучацького району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

На момент автопригоди в салоні Opel Vectra, окрім тридцятидев’ятирічного водія, перебувало ще п’ятеро пасажирів. Серед них троє дітей віком двох, дванадцяти та чотирнадцяти років.

Наймолодша дівчинка травм не отримала, у інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо чоловік тверезий. Триває перевірка та вирішується питання про внесенні даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.