Допоможіть розшукати зниклого жителя Бучацького району

Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують мешканця села Підзамочок, Винярського Василя Миколайовича, 1945 року народження.

Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло ще 5 серпня 2017 року. Жінка розповіла, що її чоловік 2 серпня вийшов з дому та не повернувся. Встановити місцезнаходження краянина так і не вдалося.

Прикмети зниклого: зріст 170-175 см, середньої тілобудови, сиве волосся.

Був одягнутий: чорний костюм та сорочку синього кольору.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Бучачі (03544) 2-12-45, (097)-720-58-27 або на лінію «102».