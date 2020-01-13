13:31 | 13.01.2020
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Допоможіть розшукати зниклого жителя Бучацького району

Irena 7 Views Прокоментуй!
Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують мешканця села Підзамочок, Винярського Василя Миколайовича, 1945 року народження.
 
Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло ще 5 серпня 2017 року. Жінка розповіла, що її чоловік 2 серпня вийшов з дому та не повернувся. Встановити місцезнаходження краянина так і не вдалося.
 
Прикмети зниклого: зріст 170-175 см, середньої тілобудови, сиве волосся.
 
Був одягнутий: чорний костюм та сорочку синього кольору.
 
Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Бучачі (03544) 2-12-45, (097)-720-58-27 або на лінію «102».
 

 

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