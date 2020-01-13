7 причин відвідати Різдвяний вертеп від ТНМК в Тернополі!

Незабаром ТНМК вирушить у подорож. Зимову мандрівку під назвою “Різдвяний акустичний вертеп”. 13 січня в Драмтеатрі гурт зіграє концерт і в Тернополі!



Причин відвідати святкову інтермедію є багато.



1) Побувати на першому в історії ТНМК театралізованому шоу.



Акустичні версії відомих хітів групи перетинаються зі сценками, в яких музиканти грають ролі й читають вірші.



2) Побачити Фагота з рогами.



Будучи ініціатором створення такої спеціальної програми, він відразу забронював за собою цікаву та ексцентричну роль чорта.



3) Почути тих, хто зазвичай мовчить.



В цій програмі абсолютно всі музиканти ТНМК говорять, всі мають ролі персонажів вертепу й навіть технік гурту подає репліку. І не просто репліку, а головну!



4) Побачити єврея Фоззі.



Автор текстів гурту обрав у вертепі роль сіоніста і навіть щось натякає на відкриття ринку землі.



5) Вперше почути зі сцени пісню “Ми Смішили Бога”.



Це новий сингл гурту, що його було презентовано на день народження ТНМК. Пісня-ностальгія по минувших роках та безтурботній молодості.



6) Оцінити шансон від ТНМК.



До дня народження радіо-шоу “КАМТУГЕЗА” гурт адаптував до наших реалій бессмертний хіт Джонні Кеша “Folsom Prison Blues”, що став раптом піснею “Вакуленці Строрач Блюз”.



7) Почути святкові щедрівки від ТНМК.



За весь чаc гурт набув аж чотири різдвяні пісні і деякі з них обов’язково буде зіграно на концерті — на Різдвяному вертепі.





Не даремно музиканти співають, що Новий рік — попса, а Різдво — рок-н-рол. Акустичним вертепом гурт доводить істинність цього твердження. Переконайтеся самі!

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