Для чого тернополяни малюють з оголеної дівчини?

Аби помалювати з натури, аматори та досвідчені художники зібралися в галереї “Бункермуз”. “Вечірній рисунок” відбувається вчетверте, арт-директорка “Бункермузу”, художниця Марічка Юрчак розповідає, що рисунок з натури (в класичному варіанті з оголеної) – традиційний формат академічного навчання.

– На жаль, він відсутній у суворих тернопільських реаліях. Навіть ті, котрі вчаться на Факультеті мистецтв Тернопільського національного педагогічного на спеціальності образотворче мистецтво, такої нагоди не мають, бо зазвичай на рисунках моделями є їхні одногрупники, а це трохи відмінний від потрібного формат. Тому вони приходять до нас, – каже Марічка. Моя співрозмовниця бере участь у рисунках не тільки як організаторка, і як учасниця, пояснює. – Художник має дивитись на реальність, бути спостережливим. Мене приваблюють люди, я люблю малювати з натури, особливо писати портрети. Практикуватись у цьому десь на вулиці чи в іншому громадському місці трохи складно та незручно, а тут створені ідеальні умови для творчої праці та спостереження.

Для рисунку щоразу вибирають різноманітних натурників – чергують як стать, так і типаж, статуру, у планах також залучати натурників різного віку. Правила прості: рисунок триває дві години, модель щоп’ятнадцять хвилин змінює позу, так само можуть змінювати місця можуть учасники.

На “Вечірній рисунок” приходять приходять різні люди. Приміром, Оксану Кузьменко привело сюди бажання врізноманітнити свої вечори, як каже, мацьканням акриловими фарбами. Богдана Дікальчука зацікавило малювання з натури, в якому раніше не практикувався.

Художник Сергій Декалюк каже, що такий формат цікавий, бо це добра нагода попрактикуватись у тому, аби передати особливості моделі як особистості й анатомічні особливості пози.

– До творчості тут сприяє атмосфера – дома ти ж не посадиш дружину позувати, бо вона буде постійно відволікатись. Тому круто, що в Тернополі є нагода помалювати з натури. Єдине, хотілось би, аби то був рисунок за канонами, і натура була повністю оголена. Це не є щось аж таке, просто треба, зібрати зацікавлених у такому рисунку, та зробити відповідні умови для учасників, – каже Сергій Декалюк.

Рисунок з натури відбувається у “Бункермузі” раз на місяць, прийти на нього можуть всі, вартість участі – 20 гривень, зібрані гроші віддають моделі.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.