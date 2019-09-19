Новий осередок молодих християн відкриють у Тернополі

14 вересня провідники молодіжної християнської організації “Українська молодь – Христові” відвідали парафію УГКЦ Зарваницької Матері Божої м. Тернополя, де відбулася зустріч з молоддю. У ході зустрічі, яка пройшла у храмі на запрошення декана Тернопільського та настоятеля храму о. Романа Вавруха, відбулася презентація УМХ з метою створення чергового осередку спільноти.

Духівник Тернопільського осередку ГО «Українська молодь – Христові» о. Олег Харишин представив духовні настанови для молоді Митрополита Андрея Шептицького, заохотив молодь долучатися до лав УМХівців. Координатор УМХ у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Ірина Драгущак та інші члени спільноти розповіли про історію, місію, діяльність організації, поділились особистими враженнями, запросили молодь бути вірними Христові та активно служити Богу і Україні.

Вкінці о.-декан Роман Ваврух та його сотрудник о. Тарас Римар висловили сподівання, що завдяки скоординованим зусиллям молоді та священнослужителів новий осередок УМХ розпочне свою діяльність.