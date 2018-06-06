На Тернопільщині «Олімпійське літо» розпочалось у Теребовлі

Ось прийшла довгождана пора літнього відпочинку. А щоб відпочинок був активним та корисним для здоров’я дітей різного віку, Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щороку в Україні проводить Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей в літній канікулярний період та заходи в оздоровчих таборах «Олімпійське літо».

Вищеназвані заходи проводяться в Україні з травня по серпень 2018 року на стадіонах, спортивних майданчиках, у літніх оздоровчих таборах, парках, та місцях масового відпочинку населення.

Проведення таких заходів запланував Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та районні центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Це «Веселі старти», спортивні розваги та конкурси малюнку на асфальті та на папері, вікторини на спортивну тематику, змагання з різних видів спорту.

Цьогоріч «Олімпійське літо» на Тернопільщині розпочалось з проведенням змагань спортивних сімей «Мама, тато, я – спортивна сім’я», які провели Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», що відбулись в рамках проведення «Олімпійського літа».

Чотирнадцять сімей зібрались на центральному стадіоні Теребовлі, щоб позмагатись між собою та визначити, яка з них найспортивніша та найзгуртованіша. Адже, щоб гарно виступити, потрібно тривалий час майже не щодня тренуватись та готуватись до змагань. А підготувались до змагань сім’я Замора, Ліщак, Маркевич, Оліяр, Муха, Налисник, Самолук, Лац, Білих, Оліярник, Якимчук, Тарнопільські, Худяк та Мороз.

Сім ї змагались в естафетах: «Садіння та збір картоплі», «Мішечки у ціль»,«Комбінованій естафеті», «Човниковому бігу» та «Боулінг».

Спортивний азарт заволодів командами, – кожна сім’я показала свої найкращі спортивні та морально-вольові якості, батьки та діти самовіддано боролись за перемогу, адже вони захищали честь своєї сім’ї.

Ось, нарешті, визначились переможці. Перше місце з результатом 16 очок виборола сім’я Худяк – Василь, Олександра та їх син Богдан, друге місце, поступившись одним, набравши 17 очок, завоювала дружна команда сім’ї Ліщак – Сергій, Тетяна,та ї дочка Жанна. Третє місце з результатом 18 очок, теж поступившись одним очком срібним призерам, посіли Михайло, Марія, та Михайло Оліярник. Четверте місце з результатом 21 очко виборола сім я Тарнопільських – Мар’яна, Василь та їх син Олександр.

Команда–переможець та призери нагороджені кубками Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», грамотами, медалями та призами з логотипом «Спорт для всіх» від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Видавництва «Школярик» та ПрАТ «Тернопільський молокозавод» «Молокія». Команди – учасниці змагань також отримали зошити від «Школярика» та щоденники здоров’я від «Молокії».

Гикава Олена