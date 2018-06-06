Що єпископ Тернопільський УАПЦ робив у печері Відлюдника (фото)

5 червня 2018 року, у другий день Петрового посту, Преосвященнійший Тихон єпископ Тернопільський відвідав «печеру відлюдника» в Гусятинському районі неподалік села Крутилів, де помолився за Україну та багатостраждалий український народ.

За переказами останній відлюдник тут поселився десь у 1830-х роках. Печера складається з двох приміщень: в одному святий старець жив, у іншому – молився. Нині у молитовній кімнатці знаходяться ікони, а біля входу до печери встановлений дерев’яний хрест. Щороку на свято Трійці біля печери відбуваються богослужіння.

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