На Тернопільщині пасажирка вилетіла з авто і потрапила під колеса фури

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2109 допустив зіткнення з вантажівкою. У результаті удару двері легківки зі сторони пасажира відкрилися і з салону випала жінка. Потерпіла потрапила під колеса фури та загинула.

На місці події працює слідчо-оперативна група. У водіїв беруть зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.