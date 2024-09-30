16:52 | 30.09.2024
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На Тернопільщині після зіткнення з «бусом» загинув водій легківки

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ДТП

Трагічний випадок стався 27 вересня в с. Старий Вишнівець Кременецького району. Близько 07.30 годин на автодорозі М-19, що проходить через село, відбулось зіткнення легкового автомобіля «Volkswagen Passat» та вантажного «Mercedes Sprinter».

На жаль, водій легкового автомобіля, 41-річний житель с. Коханівка Збаразької територіальної громади, загинув на місці ДТП. Також отримав травми 49-річний пасажир цього автомобіля, житель м. Харків. Потерпілого, з травмами голови та переломом ноги, госпіталізували в Кременецьку лікарню

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