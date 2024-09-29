Пропав майже рік тому, – Ангелом додому повертається Іван Куриляк з Тернопільщини

Підтвердилась загибель воїна, який вважався зниклим безвісти при виконані бойового завдання в районі н/п Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області з грудня минулого року КУРИЛЯКА Івана Михайловича (29.07.1983-23.12.2023), повідомляють у Коропецькій селищній раді.

Увесь час рідні вірили, що він живий, але ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна.

Щирі співчуття донькам Софії та Соломії, мамі Марії, батьку Михайлу, дружині Марії, рідним та близьким, друзям полеглого захисника.

Відповідно до розпорядження №67 від 27.09.2024 року на території Коропецької громади 27 вересня- 04 жовтня оголошені Днями жалоби.

Поховання відбудеться на кладовищі селища Коропець.



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