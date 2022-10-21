На Тернопільщині розгортають додаткові пункти обігріву

Їх встановлюють у громадах, на випадок аварійного відключення електропостачання та опалення. Тут люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої, отримати допомогу.

Передбачено низку вимог до роботи таких пунктів. .

Загалом в області працюватиме понад 200 таких пунктів. Вони будуть забезпечені водою, продуктами харчування, засобами живлення. Діятимуть поблизу укриттів.

Крім того, пункти обігріву розмістять на основних транспортних артеріях області.

Також , у випадку необхідності, Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгортатиме мобільні пункти.