На Тернопільщині розгортають додаткові пункти обігріву
Їх встановлюють у громадах, на випадок аварійного відключення електропостачання та опалення. Тут люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої, отримати допомогу.
Передбачено низку вимог до роботи таких пунктів. .
Загалом в області працюватиме понад 200 таких пунктів. Вони будуть забезпечені водою, продуктами харчування, засобами живлення. Діятимуть поблизу укриттів.
Крім того, пункти обігріву розмістять на основних транспортних артеріях області.
Також , у випадку необхідності, Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгортатиме мобільні пункти.