16:25 | 21.10.2022
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На Тернопільщині розгортають додаткові пункти обігріву

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Їх встановлюють у громадах, на випадок аварійного відключення електропостачання та опалення. Тут люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої, отримати допомогу.

Передбачено низку вимог до роботи таких пунктів. .

Загалом в області працюватиме понад 200 таких пунктів. Вони будуть забезпечені водою, продуктами харчування, засобами живлення. Діятимуть поблизу укриттів.

Крім того, пункти обігріву розмістять на основних транспортних артеріях області.

Також , у випадку необхідності, Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгортатиме мобільні пункти.

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