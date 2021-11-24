На Тернопільщині суд покарав Державну виконавчу службу через бездіяльність

До Тернопільського місцевого центру звернулася Ольга. Суть звернення полягала в тому, що Вона хотіла отримати моральне відшкодування з Державної виконавчої служби. Після прийняття звернення, Тернопільським місцевим центром з надання БВПД, для представництва інтересів в суді жінці призначено працівницю центру Оксану Тимчишин.

Як виявилося, влітку 2019 року Ольга отримала судовий наказ на стягнення аліментів з колишнього чоловіка, який відмовлявся допомагати утримувати їх спільних дітей – Дениса – 2 роки та Ігоря – 5 років. Тоді ж Ольга звернулась в ДВС, яка здійснює примусове виконання рішення суду. Проте, проходив місяць за місяцем, а кошти на рахунок Ольги не поступали. На усні звернення жінки державні виконавці не реагували.

При цьому, така бездіяльність державного виконавця призвела до виникнення заборгованості в розмірі понад вісімнадцять тисяч гривень. На той час Ольга, перебуваючи у декретній відпустці, не могла працювати і заробляти кошти, щоб належним чином забезпечувати достойній рівень життя двох малолітніх дітей.

Попри те, колишньому чоловіку Ольги вдалося уникнути адміністративної відповідальності за ухиляння від сплати аліментів через неналежне оформлення державним виконавцем матеріалів справи по притягненню його до відповідальності.

Відповідно до Конвенції з прав дитини, основним принципом захисту прав дітей є визнання пріоритету інтересів дітей. Конвенція ставить дитину на центральне місце в будинку, у громаді й у суспільстві і виходить з того, що одне право не може бути ізольоване від іншого. Дитині має бути забезпечений достойній рівень життя.

Таким чином, через бездіяльність державного виконавця, затримка виконання рішення суду була понад дев’ять місяців. Тому, маючи на утриманні дітей дошкільного віку, Ольга зверталася за захистом своїх прав до різних органів державної влади, для отримання безоплатної правової допомоги та до суду, а також шукала способи належного утримання двох малолітніх дітей, а саме засоби для нормального харчування, лікування та створення умов для їх розвитку та виховання.

Працівниця місцевого центру підготувала позовну заяву та клопотання про звільнення від сплати судового збору. Дана справа тягнулася рік часу. Ра результатами розгляду справи суд першої інстанції і апеляційний суд дійшли до висновку, що державний виконавець заподіяв Ользі моральну шкоду, внаслідок якої вона зазнала душевних страждань, пов`язаних із несвоєчасним виконанням судового рішення про стягнення аліментів на двох малолітніх дітей. При цьому, враховуючи характер правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, суд вирішив стягнути в користь Ольги 5000 гривень грошового відшкодування завданої моральної шкоди.

Рішення суду1 інстанції https://reyestr.court.gov.ua/Review/96354416

Рішення апеляції https://reyestr.court.gov.ua/Review/99569823