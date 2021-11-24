Найбагатший уродженець Тернопільщини за рік суттєво збіднів

Серед тих, хто за минулий рік втратив найбільшу частину статку, до ТОП-3 входить наш земляк, уродженець села Синьків колишнього Заліщицького, а нині Чортківсьокго району Дмитро Фірташ.

Журнал «НВ» спільно з інвесткомпанією «Dragon Capital» представив щорічний рейтинг 100 найбагатших українців. Дмитро Фірташ зі статком у $1,71 млрд. займає 10 місце, при цьому за рік він втратив своїх активів на 16%.

Лідером у цій номінації виявився власник бізнес-групи «Енергетичний стандарт» Костянтин Григоришин. За рік його капітал стиснувся на 61% – до $155 млн. Також до трійки учасників рейтингу, які зазнали найбільших втрат за рік, потрапив Едуард Мкртчан зі статками $100 млн. ( -46%).

А перша десятка найбагатших людей України має такий вигляд:

Рінат Ахметов, СКМ— $11,54 млрд.

Віктор Пінчук, EastOne Group — $2,6 млрд. Вадим Новинський, Smart Group — $2,44 млрд. Петро Порошенко, Roshen — $1,52 млрд. Костянтин Жеваго, Ferrexpo — $1,497 млрд. Олександр та Галина Гереги, «Епіцентр-К» — $1,46 млрд. Ігор Коломойський, «Приват» — $1,4 млрд. Влад Яценко, Revolut — $1,28 млрд. Геннадій Боголюбов, «Приват» — $1,17 млрд. Дмитро Фірташ, Group DF — $1,71 млрд.