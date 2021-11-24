Найбагатший уродженець Тернопільщини за рік суттєво збіднів
Серед тих, хто за минулий рік втратив найбільшу частину статку, до ТОП-3 входить наш земляк, уродженець села Синьків колишнього Заліщицького, а нині Чортківсьокго району Дмитро Фірташ.
Журнал «НВ» спільно з інвесткомпанією «Dragon Capital» представив щорічний рейтинг 100 найбагатших українців. Дмитро Фірташ зі статком у $1,71 млрд. займає 10 місце, при цьому за рік він втратив своїх активів на 16%.
Лідером у цій номінації виявився власник бізнес-групи «Енергетичний стандарт» Костянтин Григоришин. За рік його капітал стиснувся на 61% – до $155 млн. Також до трійки учасників рейтингу, які зазнали найбільших втрат за рік, потрапив Едуард Мкртчан зі статками $100 млн. ( -46%).
А перша десятка найбагатших людей України має такий вигляд:
- Рінат Ахметов, СКМ— $11,54 млрд.
- Віктор Пінчук, EastOne Group — $2,6 млрд.
- Вадим Новинський, Smart Group — $2,44 млрд.
- Петро Порошенко, Roshen — $1,52 млрд.
- Костянтин Жеваго, Ferrexpo — $1,497 млрд.
- Олександр та Галина Гереги, «Епіцентр-К» — $1,46 млрд.
- Ігор Коломойський, «Приват» — $1,4 млрд.
- Влад Яценко, Revolut — $1,28 млрд.
- Геннадій Боголюбов, «Приват» — $1,17 млрд.
- Дмитро Фірташ, Group DF — $1,71 млрд.
Джерело: Тижневик “Номер один”