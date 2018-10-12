На Тернопільщині відбудеться фестиваль «Луни повстанського краю»

На Шумщині, на місці повстанської слави, відбудеться літературно-мистецький фестиваль

14 жовтня у Шумському районі, поблизу села Антонівці, відбудеться літературно-мистецький фестиваль «Луни повстанського краю» з нагоди 76-ї річниці утворення Української Повстанської Армії.

– Цей фестиваль традиційно пройде на місці повстанської слави, де колись розташовувався штаб військової округи УПА «Волинь-Південь». Його очолював Іван Климишин (псевдо «Крук»), – розповів у прямому ефірі «УХ радіо» голова Шумської районної ради, голова районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Корець. – У програмі передбачено: о 9:00 свята літургія у повстанській капличці, о 10:15 – панахида на повстанському цвинтарі, а об 11:00 – урочисте відкриття фестивалю. Будемо мати можливість почути повстанські пісні у виконанні аматорських і професійних колективів, ознайомитися із побутом воїнів УПА. Адже музей під відкритим небом дає можливість відчути атмосферу повстанської епохи. Відвідувачі зможуть побачити інформаційні матеріали щодо функціонування музею, і відповідно Української Повстанської Армії на теренах Щумщини.

Історія функціонування штабу військової округи УПА «Волинь-Південь» – це один із яскравих епізодів діяльності УПА.

– Це був цілий повстанський комплекс, який об’єднував навколишні села. Безпосередньо в самому штабі була облаштована школа старшин та підстаршин, лікарня, курси медсестер, пекарня, миловарня, слюсарня, швейна майстерня, у самому селі Антонівці був невеличкий м’ясопереробний комбінат. У селі Забара було облаштовано аптеку, де люди заготовляли лікарські рослини, трави для виготовлення ліків, мазей, настоїв. Тому розташування штабу було дуже вигідним, адже усі необхідні об’єкти були поряд, а з іншого боку, штаб знаходився у важкодоступному місці і зручному для оборони.

Тарас Корець також наголосив, що дослідження історії УПА дає можливість впевнено сказати, що український народ протягом всієї своєї історії завжди відстоював і захищав майбутнє країни, Українська повстанська армія зі зброєю у руках виборювала незалежну державу. Сьогодні цю лінію боротьби гідно продовжують воїни, які обороняють Україну від російського агресора на сході. Держава зі свого боку робить усе можливе, аби надати належне забезпечення і підтримку військовослужбовцям.

«Ветерани АТО, які мають статус учасника бойових дій, мають відшкодування по лінії надання комунальних послуг. Вони мають можливість отримати путівки на оздоровлення, також їхні діти забезпечені путівками і безкоштовним харчуванням в школі. Зараз найбільшого масштабу набрало виділення земельних ділянок. Зокрема, у Шумському районі 121 земельна ділянка вже передана учасникам АТО у приватну власність і на 161 земельну ділянку видано на виготовлення технічної документації для того, щоб військовослужбовці могли оформити право власності», – зазначив Тарас Корець.