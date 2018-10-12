У Тернополі на “Алясці” буде парк

Жителі мікрорайону «Аляска» у Тернополі мають привід для радощів. Тут невдовзі таки облаштують парк.

36-ма голосами «за» тернопільські депутати підтримали рішення про створення парку на вулицях Київській-Тарнавського (на місці колишніх дач, які свого часу намагалися викупити забудовники для масштабного будівництва). Територія навпроти вже активно розбудовується — тут створюють новий житловий комплекс.

Передували ж цьому рішенню звернення мешканців житлового масиву «Сонячний», котрі проживають на вул. Київська, Тарнавського, Смакули, Володимира Великого і Курбаса. У ньому вони пропонували сформувати рекреаційну зону (парк) на земельній ділянці загальною площею до 10,5 га за адресою вул. Київська-Тарнавського.

Відповідний проект рішення «Про створення рекреаційної зони (парку) за адресою вул. Київська-Тарнавського» з’явився на сайті міської ради 27 вересня. Подав документ не хто-інший, як начальник міського відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр. Другим пунктом рішення йшлося про надання дозволу виконавчому комітету розробити детальний план території мікрорайону №14, що обмежений вул. Тарнавського, Володимира Великого, М. Липницького і Київською (саме ділянка під дачі).