У Тернополі провели семінар «Лабораторія молодих реформаторів»

У Тернополі молодіжні лідери із п’яти областей вивчали європейський досвід впровадження реформ

Дводенний семінар «Лабораторія молодих реформаторів» організували в Тернополі. Впровадження реформ, Угода про асоціацію, ефективна робота в команді – ці та інші актуальні теми обговорюють молодіжні лідери Тернопільської, Львівської, Рівненської, Чернівецької, Івано-Франківської областей.

Семінар організований Молодіжним крилом партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» спільно із Фондом Конрада Аденауера. Як зазначає міжнародний секретар Партії Вірджинія Дронова, досвід проведення реформ Україна активно запозичує від іноземних партнерів.

– «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вже майже 4 роки активно співпрацює з міжнародними партнерами. Це особливий фокус нашої уваги. Тому що, як відомо, Україна зараз перебуває у процесі європейської інтеграції. Відповідно європейський досвід нам надзвичайно важливий, ми його запозичуємо, в тому числі, для партійної роботи, для політичної освіти як дорослих, так і молоді. Проект «Лабораторія молодих реформаторів» ми проводимо в рамках співпраці із німецьким фондом Конрада Аденауера, який працює в Україні вже понад 20 років. Маємо честь бути надійним партнером цього фонду. Сьогоднішній захід проводиться, щоб роз’яснити молодому поколінню суть реформ і допомогти дізнатися, як можна використовувати ці зміни на краще для свого життя, – каже міжнародний секретар партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Вірджинія Дронова.

Щоб молоді лідери були максимально обізнаними у темі проведення реформ, організатори запросили спікерів, які безпосередньо долучаються до реформування різних галузей.

«Ми (політики – ред.) почали дуже серйозні, стратегічні реформи, але їхню повноцінну реалізацію та продовження має забезпечити нове покоління, яке народилося і сформувалася вже у Незалежній Україні. У молоді є інше, більш прогресивне бачення. Тому важливо, щоб молоді лідери мали повну, вичерпну інформацію про сучасні процеси і знали, як на них впливати. Це головна мета сьогоднішнього семінару», – зазначає секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

12 жовтня в Тернополі відкрили другий етап проекту «Young reformers LAB», тривав він упродовж двох днів.

«Зараз відбувається друга сесія проекту. Практичні та теоретичні знання про усі фундаментальні реформи вже були надані учасникам. Сьогоднішній захід є поглибленням цих навиків, залучаємо інших спікерів з різних сфер. Наприклад, вивчаємо і обговорюємо питання щодо реформи у сфері безпеки, електронних закупівель, контролю над державними коштами. Для молодих лідерів це дуже важливо, оскільки вони стануть провідниками і рушіями змін в нашій країні», – каже генеральний секретар ГО «Солідарна молодь» Дінара Ґабібуллаєва.

До проекту «Лабораторія молодих реформаторів» долучаються найбільш активні молоді лідери з різних регіонів України.

«Як тільки з’являється можливість брати участь у таких заходах, завжди максимально залучаємо своїх учасників з Рівненщини. Тому що є можливість подорожувати Україною і озброюватися конкретними аргументами, знаннями. Часто доводиться дискутувати і приємно те, що дискусія завжди є фахова, кваліфікована. Ми відчуваємо свою озброєність, адже знаємо правду, маємо об’єктивну інформацію», – каже керівник ГО «Солідарна молодь Рівненщини», учасник семінару Максим Волович.