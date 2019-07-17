На Тернопільщині відбулись дві ДТП, причетні до яких водії втекли

Обидві дорожньо-транспортні пригоди стались у неділю, 14 липня.

Спершу, близько 13.00 годин, з місця ДТП втік водій автомобіля «Lada Priora», який здійснив наїзд на 16-річного пішохода в м. Хоростків Гусятинського району. Хлопця, жителя с. Хлопівка Гусятинського, з діагнозом «Закритий вивих правого плеча, артроз лівого колінного суглобу, пошкодження зв’язок» шпиталізовано в Гусятинську районну лікарню. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля був 27-річний житель Теребовлянського району. Водій виїжджав з другорядної дороги на головну, і, перед тим як травмувати пішохода, протаранив припарковане на узбіччі авто.

Ще одна аварія трапилась близько 14.00 годин на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, на перехресті об’їздної дороги Бучача. Житель Києва, керуючи автомобілем «Renault Megane», аби уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом, з’їхав у кювет та перекинувся. Чоловік каже, що його “підрізав” водій іншого авто, який виїжджав з другорядної дороги на головну. Проте винуватець не зупинився.

Двох жительок м. Київ, які були пасажирами іномарки з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» доставили до Бучацької районної лікарні, але від госпіталізації вони відмовились. Водія автомобіля-порушника розшукують.

Всі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.