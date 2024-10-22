На Тернопільщині зник Володимир Кузь

Чоловік 20 жовтня близько 11 години вийшов з дому і назад не повернувся.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-620-24-50 або на спецлінію 102.