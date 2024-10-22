У Тернополі військовий організував концерт, щоб зібрати гроші на дрони

У Тернополі під час благодійного концерту зібрали майже 24 тисячі гривень для потреб армії. У креативному кластері “На пошті” відбувся захід під назвою “Культурна мобілізація”. Його організував поет, музикант, телеоператор, а зараз військовий 68-ї окремої єгерської бригади Микола Шпаковський. Зібрані гроші підуть на купівлю дронів для бригади.

Про це Микола Шпаковський розповів Суспільному.

Чоловік в ЗСУ від березня цього року. Зараз перебуває в короткотривалій відпустці.

“Ми зараз на гарячому Покровському напрямку і ці кошти необхідні, щоб рятувати життя хлопців, а також давати відсіч ворогу. Я вирішив під час відпустки зібрати друзів і наголосити на тому, що війна триває, збори необхідні”.

Микола Шпаковський, військовий 68-ї окремої єгерська бригади. Суспільне Тернопіль

Під час “Культурної мобілізації” виступили гурти “Хвилі” та “Шафа шамана” з авторськими піснями Миколи Шпаковського. Свої вірші читали тернопільські поети Юрій Завадський, Богдан Боденчук, Олена Лайко, Зоряна Биндас, Роман Воробйов. Вірші зі своєї дебютної збірки “Діалоги тіней” прочитав поет Тарас Бурак.

“Дуже приємно, що Микола запросив, а кілька віршів, думаю, не завадять публіці. Мусимо працювати тут, щоб допомагати тим хлопцям, які захищають нас”, — говорить Тарас Бурак.

Тарас Бурак. Суспільне Тернопіль

“Я пишу книжки, але здебільшого працюю з дітьми останнім часом. Поезію 10 років не писала взагалі. І тут мені Микола запропонував, я подумала, що це якраз гарний привід повернутися, тому я тут”, — розповіла письменниця Зоряна Биндас.

Свої вірші на сцені читає Зоряна Биндас. Суспільне Тернопіль

“Я вирішив зібрати своїх друзів: музикантів, поетів, творчих тернополян і підтримати моїх побратимів, які зараз воюють на одному з найгарячіших напрямків. Потреб багато, але дуже потрібні дрони. Тому вхід на захід — за донат. Перемогти в цій війні можна лише, якщо будемо об’єднані”, — говорить Микола Шпаковський.

Гурт “Шафа шамана”. Микола Шпаковський

Учасники заходу. Суспільне Тернопіль

Під час заходу відбувся аукціон, на якому продали розфарбовані лоти Богдана Боденчука. Це тубус, гільза та ящик від набоїв, вартістю 1000 гривень кожен.

Речі, які розмалював Богдан Боденчук. Суспільне Тернопіль

“Намалював на гільзі 105 калібру шеврон бригади, це символ підрозділу, в якому служить мій близький друг Микола Шпаковський. Виконана робота акрилом. З 2022 року почав малювати, щоб допомагати хлопцям. Від того часу картини були передані на аукціони у Великобританію, Бельгію, Польщу, США, Німеччину й інші країни. Такі речі знову мають повертатися на війну, але вже у вигляді допомоги”.

Богдан Боденчук, автор лотів, поет, волонтер, журналіст. Суспільне Тернопіль

Благодійний аукціон. Суспільне Тернопіль

Лоти, які викупили на аукціоні. Суспільне Тернопіль

На захід прийшла тернополянка Ольга Федак.

“Прийшли підтримати нашого друга, його бригаду. Дуже шкода. Що не так багато людей, як ми б хотіли. Надіюся, що люди ще будуть донатити поза концертом”.

Микола Шпаковський з Тарасом Бураком та Оленою Лайко. Суспільне Тернопіль

Микола Шпаковський розповів, що під час концерту вдалося зібрати майже 24 тисячі гривень.

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