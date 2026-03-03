Руйнуючи стереотипи: історія 15-річної тернопільської боксерки Олександри Череватої (відео)

У свої 15 років боксерка з Тернополя Олександра Черевата вже пише історію спорту. Вона – чотириразова чемпіонка України та дворазова срібна призерка Європи. Окрім того, Олександра – єдина українка, яка здобула золото чемпіонату Азії.

У спорті Олександра – із 3,5 років, а боксом займається близько десяти. Дівчина є стипендіаткою Тернопільської міської ради. Тренується чемпіонка в ДЮСШ з греко-римської боротьби.

В інтерв’ю Олександра розповідає про свій спортивний шлях, труднощі та досягнення, а також ділиться своєю найбільшою спортивною мрією.