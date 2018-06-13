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На Тернопільщині учаснику АТО запропонували високу посаду

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11 червня  на щотижневій нараді з керівниками відділів та управлінь голова Кременецької РДА Володимир Козубський представив колегам начальника відділу охорони здоров’я Кременецької РДА Олега Степановича Папінка.

Довгий період ця посада була вакантною, водночас у медицині нині непрості часи реформування, тому потрібні як фахові медичні кадри, так і управлінці. Бажав Олегу Степановичу швидко увійти в курс справ. Впевнений, що йому це під силу, адже лікар Папінко – учасник бойових дій, який не зі слів знає, як боротися з труднощами, – так коментує це призначення голова РДА.

Нагадаємо, що згідно з розробленим в області проектом, Кременецька РКЛ має стати основою госпітального округу, до якого повинні увійти медичні заклади, розташовані на територіях м. Кременця та Кременецького, Лановецького, Шумського, Зборівського та Збаразького районів.

 

 

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