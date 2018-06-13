Погрожують розправою, тортурами та навіть вбивством, – хто полює на активних тернополян

Нас затримує поліція, проводить обшуки, з нами намагаються домовитися, хочуть купити… Вони не розуміють того, що є речі значно важливіші за гроші, такі як честь, совість, гідність!

Жодної домовленості, жодної поступки, жодного кроку назад не буде! Боротьба триватиме до повної перемоги!

Наш найбільший ресурс – ЦЕ ВИ! КОЖЕН З НАС! Лише зорганізувавшись разом ми зможемо подолати злоякісне утворення, яке з’явилося в парку Нацвідродження.

Запрошую усіх на Народне віче в парку, яке відбудеться в середу о 20 год на території незаконної забудови (за чортовим колесом, між кафе “Арарат” та об’їзною).

Пам’ятайте, що наша пасивність є найбільшою небезпекою. Покажімо скільком людям важливо ЗБЕРЕГТИ ПАРК! – пише тернополянин у мережі Фейсбук.