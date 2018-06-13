Погрожують розправою, тортурами та навіть вбивством, – хто полює на активних тернополян
Тернопільський активіст Олег Синовець заявляє про погрози, які він отримує через захист парку Національного Відродження.
- Друзі, я рідко когось про щось прошу, але справа дійсно серйозна. Парк Нацвідродження намагаються зухвало забудовувати різними способами: під захистом охоронної фірми, під прикриттям поліції, в нічний час доби… Нам погрожують розправою, тортурами та навіть вбивством.
Нас затримує поліція, проводить обшуки, з нами намагаються домовитися, хочуть купити… Вони не розуміють того, що є речі значно важливіші за гроші, такі як честь, совість, гідність!
Жодної домовленості, жодної поступки, жодного кроку назад не буде! Боротьба триватиме до повної перемоги!
Наш найбільший ресурс – ЦЕ ВИ! КОЖЕН З НАС! Лише зорганізувавшись разом ми зможемо подолати злоякісне утворення, яке з’явилося в парку Нацвідродження.
Запрошую усіх на Народне віче в парку, яке відбудеться в середу о 20 год на території незаконної забудови (за чортовим колесом, між кафе “Арарат” та об’їзною).
Пам’ятайте, що наша пасивність є найбільшою небезпекою. Покажімо скільком людям важливо ЗБЕРЕГТИ ПАРК! – пише тернополянин у мережі Фейсбук.
Нагадаємо, не зважаючи на численні протести громадськості, в парку Національного відродження відновили будівельні роботи на місці, яке в лютому 2014-го, в час Майдану, тернопільська міська влада виділила для “Соціально спортивний центр “Вулична академія”. Мабуть, визначатимуться остаточно, коли збудують.
Немає значення, що саме там задумали будувати – спортбазу, екоготель, чи реабілітаційно-оздоровчий центр… Важливо одне – “чому в парку?”. На це питання відповідати ніхто не хоче.
За версією тернопільського юриста Олени Степанової, передусім забудувати Парк Національного Відродження кортить одному з інвесторів Володимиру Поточняку.
— Володимир Поточняк має відношення до ТОВ “ТОРГОВО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС “ПАССАЖ”, — зазначає Олена Степанова. — Це комерційний об”єкт, збудований біля автовокзалу. Наступні дійові особи: Ярослав Несторович — президент громадської організації “Фундація зірок світового футболу “Діти+” (ГО “ФЗСФ “ДІТИ+”), утворена в березні 2016 року. Засновники Вдовіченко Віталій Анатолій, Нетикс Анна Валеріївна, Несторович Ярослав Ігорович. Цей же Несторович Ярослав Ігорович є керівником і засновником “Фундація зірок світового футболу “Діти” (ФЗСФ “ДІТИ”). Разом з ним засновниками є – Вдовіченко Анатолій Анатолійович, Лівенцов Сергій Павлович, Власенко Сергій Миколайович, Грисьо Ярослав Антонович, Лука Володимир Іванович, Маркіонні Массімо. Фундація без + існує з 2004 року. Однак її діяльність не на слуху. Що робили? Чого досягнули? Це все покрито мороком. Для чого робили фундацію з + мені не відомо. Але нікого не насторожило те, що договір уже підписаний і що так званий спортивний комплекс буде переданий фундації з +. “Ми склали тристоронній договір, згідно з яким весь комплекс після завершення його будівництва включно з хостелом переходить у користування громадської організації «Фундація зірок світового футболу «Діти+», іншого там не передбачено, доповнив міського чиновника Ярослав Несторович”.