Протягом минулої доби на Тернопільщині ліквідовано 4 пожежі, врятовано 3 будівлі:

• пожежа житлового будинку у селі Погрібці Тернопільського району;

• пожежа господарської будівлі у селі Піщане Тернопільського району;

• пожежа теплиці у селі Підгороднє Тернопільського району;

• пожежа сміття на відкритій території на площі 0,005 га

Елементарні правила пожежної безпеки у побуті:

1. Вимикайте електроприлади перед виходом з дому. Особливо це стосується обігрівачів, прасок та інших нагрівальних пристроїв.

2. Слідкуйте за станом електромережі. Не перевантажуйте розетки та уникайте використання пошкоджених кабелів.

3. Експлуатуйте печі та каміни правильно. Регулярно очищайте димарі та не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання.

4. Тримайте запальнички та сірники подалі від дітей.

5. Не паліть у ліжку! Це одна з найбільш поширених причин пожежі.