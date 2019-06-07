Ремонт мосту в селі Лисівці Заліщицького району в небезпеці

Шляхопровід у селі Лисівці Заліщицького району, частина котрого обвалилася у лютому, не можуть полагодити через бюрократичну пастку, в яку потрапила Служба автомобільних доріг у Тернопільській області. Відомству заблокували казначейські рахунки, тому воно не може оплатити роботи підрядної організації, котра проводить демонтажні роботи. Ба більше, «заморожені» і гроші, за які мали купити конструкцію тимчасового металевого мосту.

Дійшло до того, що мешканці села Лисівці, через яке пролягає траса Р-24, через руйнування частини мосту не можуть дістатися своїх паїв і готові перекрити трасу міжнародного значення. Йдеться про блокування магістралі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Причина проблеми із оплатою ремонтних робіт на мосту виникла через рішення Верховного Суду. Воно практично «паралізувало» усю фінансово-господарську діяльність Служби автомобільних доріг. Організація не лише не може погасити борги перед підрядниками, а й виплатити заробітну плату працівникам, комунальні послуги тощо.

Усі ремонти на Тернопільщині нині зупинилися, бо в 2012 році ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» неякісно виконав поточний середній ремонт об’їзної Кременця. Служба автомобільних доріг «халтуру» до оплати не прийняла. Втім, Верховний Суд після 7 років боротьби виніс рішення на користь приватної компанії.

З рахунків Служби автомобільних доріг хочуть стягнути майже 33 мільйони гривень на користь ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс. Казначейська служба рахунки Служби автомобільних доріг заблокувала. Та САД не отримала з бюджету ні копійки на погашення боргів минулих років. Віддати 33 мільйони ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» », 11 з яких – інфляційні збори, пеня та інші санкції, буде просто злочином, а саме нецільовим використанням коштів. Адже кожна гривня виділяється з Дорожнього фонду під конкретні постанови Кабінету Міністрів. Тому дорожники нині опинилися у патовій ситуації.