Що робить Бережани прозорими? (фото)

Є асоціації, що тримаються міста з силою, якою рослини обплітають огорожі — так, що стають одним цілим.

Так у мене з прозорістю й Бережанами. Коли говорю прозорість, маю на увазі величезну кількість автентичного скла й специфічне скління сходових майданчиків.

Таке, що, здається, сонце наповнює будинки по вінця. Повітря влітку таке густе, що, ймовірно, його можна різати, як масло. Світло лягає на сходи, підкреслює їхні вигини, створює фантасмагоричні ефекти. Воно ніби грається з простором, прокреслюючи в ньому свої ходи, закриваючи виходи.

Анна Золотнюк.