16:14 | 23.08.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Робота є! Працівників потребують швейні підприємства Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
робота

З початку 2022 року роботодавці подали у службу зайнятості Тернопільської області 79 вакансій для швачок. 72% з них вже укомплектовані.

На 19 серпня 2022 року швейні підприємства і ФОПи Тернополя та області, а також ті, які планують переїхати на Тернопільщину із районів військових дій або вже релоковані, мають 21 актуальну вакансію швачок із зарплатою від 9000 до 10500 гривень.

Якщо Вас цікавить робота швачки, але Ви не маєте потрібного фахового рівня, за спрямуванням служби зайнятості Тернопільської області можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію у Рівненському та Полтавському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та Кременецькому професійному ліцеї.

Також можна пройти стажування безпосередньо на робочих місцях.

Заповнити анкету можна за посиланням: https://forms.gle/aqYr6GaWwGJDz68K6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *