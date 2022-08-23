Робота є! Працівників потребують швейні підприємства Тернопільщини

З початку 2022 року роботодавці подали у службу зайнятості Тернопільської області 79 вакансій для швачок. 72% з них вже укомплектовані.

На 19 серпня 2022 року швейні підприємства і ФОПи Тернополя та області, а також ті, які планують переїхати на Тернопільщину із районів військових дій або вже релоковані, мають 21 актуальну вакансію швачок із зарплатою від 9000 до 10500 гривень.

Якщо Вас цікавить робота швачки, але Ви не маєте потрібного фахового рівня, за спрямуванням служби зайнятості Тернопільської області можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію у Рівненському та Полтавському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та Кременецькому професійному ліцеї.

Також можна пройти стажування безпосередньо на робочих місцях.

Заповнити анкету можна за посиланням: https://forms.gle/ aqYr6GaWwGJDz68K6