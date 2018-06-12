Тернопільській ОДА рекомендують визнати гуманітарним вантаж з Німеччини

7 червня під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Юрика та за участі директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадима Боярського відбулось засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги.

У ході засідання вирішили визнати гуманітарною допомогою вантажі, які надійшли з Федеративної Республіки Німеччини для потреб Яблунівського обласного комунального дитячого протитуберкульозного санаторію на базі якого створюють реабілітаційний центр для учасників АТО та Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

А також комісія рекомендує обласній державній адміністрації визнати гуманітарною допомогою 2 легкові автомобілі для осіб з інвалідністю та передати у власність 10 легкових автомобілів особам з інвалідністю, які користувались ними більше 10 років.