140 адмінматеріалів склали патрульні на пішоходів у Тернополі

«Поспішав на роботу», «не зауважив», «тут було ближче», – такі та багато інших виправдань знаходять пішоходи-правопорушники перед патрульними. Інспектори час від часу проводять профілактичні рейди, щоб виявити недобросовісних пішоходів. Охоронці порядку пояснюють їм, що порушуючи ПДР, вони наражають на небезпеку власне життя.

Зокрема від початку року інспектори склали 140 адмінматеріалів на пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці. Також зафіксували 33 ДТП за участі пішоходів, з яких 25 – з травмованими, 1 особа загинула.

Штраф за ч. 1 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами) складає 51 гривень. У разі виявлення, що пішохід перебуває в стані алкогольного сп’яніння адміністративне стягнення зростає до 136 гривень