У Байковецькій об’єднаній територіальній громаді подія «світового масштабу»

20 червня 2018 року у Лозівській школі відбулась вагома подія для всієї громади. Відкрито першу в Україні сільську шкільну автоматизовану обсерваторію. До офіційного урочистого відкриття долучилась посол США Марі Йованович. Проект реалізовано за кошти громади та Сполучених Штатів Америки.

Це – сільська обсерваторія з потужним телескопом, сучасним комп’ютерним обладнанням та навчальними практичними матеріалами. Будівництво стало можливим за підтримки програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» та за співфінансуванням з місцевого бюджету Байковецької сільської ради.

«Обсерваторія та телескопи в Байковецькій громаді – це дуже гарна нагода для мешканців та гостей громади навчатися, досліджувати та дізнаватися про космос. Учні Байковецької громади одного дня можуть стати майбутніми науковцями та винахідниками, які не лише допомагатимуть Україні розвивати її технічний потенціал, але й просувати її здобутки на міжнародному рівні. Майбутнє для вас починається тут, в Байковецькій громаді, де учні мають можливість реалізовувати свої мрії та починання. Я з нетерпінням чекаю на історії успіху з громади та бажаю, щоби про ваші здобутки дізналися колеги та однолітки далеко поза її межами», – відзначила вельмишановний Посол США в Україні Марі Йованович.

«Ми були однією із перших громад, які долучилися до програми DOBRE. І ця обсерваторія – один із плодів нашої співпраці. Ідея виникла завдяки закоханим у космос людям, які є в нашій громаді. Від програми DOBRE ми раніше отримали телескоп, а завдяки збільшеним доходам, які отримує громада в результаті реформи з децентралізації влади, ми збудували обсерваторію.

За два роки ми встигли багато зробити, адже самі вирішуємо де вкладати кошти. Не даремно, коли почався відбір громад за проектом «Dobre», ми одні із перших виграли конкурс. Ця співпраця вже дала чудові плоди, один з яких – відкриття обсерваторії. На її облаштування з проекту «Dobre» було виділено 260 тисяч гривень, 800 тисяч гривень – кошти з бюджету Байковецької ОТГ», – сказав сільський голова Анатолій Кулик.

Директор програми USAID DOBRE Беррі Рід прокоментував:

«У Байковецькій громаді вирішили створити передовий астрономічний клас у опорній школі, а ми підтримали цю ідею та надали громаді потужний телескоп і обладнання. Обсерваторія надає можливість учням не лише мати доступ до першокласної галузевої освіти, але і підвищувати економічну спроможність громади, приваблюючи ентузіастів та аматорів астрономії з інших куточків України до Байковецької громади».

«Запуск обсерваторії – це чудова можливість для дітей нашої громади здобувати глибші знання про космос. Ми маємо астрономічний гурток, залучаємо мешканців до тематичних квестів, проводимо на базі школи наукові астроконференції. Думаю, що згодом зацікавлені діти і з інших громад Тернопільщини зможуть за допомогою нашої обсерваторії та віддаленого доступу до неї вивчати зорі», – додає учитель фізики та астрономії Лозівської опорної школи Михайло Шемеля.

Посол була дуже подивована, адже не думала, що приїхавши сюди відкриватиме сільську обсерваторію.

«Але це дуже важливо, що люди приймають самостійно рішення, йдуть за тими захопленнями й інтересами, які у них є. Студенти та учні мають позитивний приклад того, що якщо ти дуже чогось хочеш і дійсно прагнеш, то зможеш це зробити!», – зазначила посол США.