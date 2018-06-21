Із чого художниця-музикантка Ольга Баландюх створює ліки для душі?

“Ми очікуємо чогось грандіозного, але часто не помічаємо “дрібниці” чи “деталі”, без яких ми можемо забути про те, що ми зіткані корінням Всесвіту, про те, наскільки прекрасна роса на вранішніх квітах. Ми вже забуваємо, що такі маленькі але прекрасні деталі живої природи можуть подарувати нам щастя та гармонію”, – каже художниця Ольга Баландюх.

Саме до уважного розглядання та сприйняття того, що навколо, вона закликає у серії абстрактних робіт “Простір”. 29 червня у тернопільській галереї “Бункермуз” відбудеться відкриття виставки цих полотен. А поки я поспілкувалась із художницею. Ольга Баландюх родом із Дрогобича, вчиться у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі дизайну середовища. Пише вірші та музику, вокалістка рок-гурту SkyStealer.

– Для робіт ви обрали мову абстракції. Чому так?

– Завдяки ній кожен може знайти своє істинне розуміння, бачення, щирість почуттів та емоцій у роботах. Без обмежень. Лише політ фантазій та відчуттів.

– Мене зацікавили ваші кольори. Розкажіть, чим керуєтесь добираючи їх.

– Звісно, я маю певні улюблені кольори, але зазвичай, створюючи робіт, дозволяю настрою обирати відповідні барви.

– Як, на вашу думку, змінюється сприйняття людиною природи з технічним прогресом?

– Багатьох уже не приваблює натуральність, справжність навколишнього середовища, реальне спілкування. Особливо це стосується молодого покоління: більшість поглинута нитками мереж, павутинням технічного прогресу. Краса і неповторність природи залишаються поза нашою увагою.

– Розкажіть про серію робіт “Простір”. Що стало початком її створення?

– Я дуже закохана у Природу, Космос. Вони мене надихають, доповнюють, творять. Мені хотілося передати у роботах свої враження, емоції, почуття, бачення. Це і стало початком серії.

– У кількох ваших роботах ви звертаєтесь до образу космічного. Чим він цікавий вам?

– Він мені надзвичайно цікавий своїми таємницями, красою і можливістю фантазувати. Все, що не до кінця вивчено і незбагненне, приваблює.

– І для глядача, і для художника, гадаю, творчість є пошуком відповідей на запитання, що його цікавлять. На які свої запитання ви відповідаєте, малюючи?

– Мої роботи для мене це швидше запитання, аніж відповіді.

– Окрім живопису, ви займаєтесь музикою. Що, на вашу думку, спільного в цих мистецтвах?

– Ноти в музиці як кольори у веселці – за допомогою них ми створюємо прекрасні ліки для душі.

Запитувала Анна Золотнюк.

Фото надані Ольгою Баландюх.