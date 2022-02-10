«УДАР Віталія Кличка»: Уряд має вжити антикризових заходів, щоб не допустити дефіциту дизельного пального

Уже незабаром Україна може стикнутися з паливною кризою, адже переважна більшість палива до України надходить з Білорусі, а режим самопроголошеного президента Лукашенка перебуває в орбіті впливу Росії.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Вирішення проблеми УДАРівці запропонували в економічному плані політсили «Захист. Безпека. Розвиток», який презентували минулого тижня на XXV з’їзді партії.

«УДАР Віталія Кличка» наголошує на тому, що відсутність диверсифікації постачання стратегічно важливого дизельного пального є вкрай загрозливою тенденцією.

– Україна залежить від постачання палива з країни, режим президента якого українська влада не визнає вже понад рік після нечесних президентських виборів в Білорусі. Нещодавно Лукашенко в ефірі російського телеканалу прямо заявив про те, що в разі військового загострення на кордонах Білорусь припинить постачати паливо Україні, щоб «не могли заправлятися українські танки». Тому безперебійне забезпечення дизельного пального для потреб Збройних Сил України під час загострення ситуації на кордонах з Росією може стати критичним. Ця ситуація є не менш небезпечною й перед початком весняних польових робіт. Дефіцит також може стати критичним для забезпечення пальним Укрзалізниці, яка є одним з найбільших споживачів дизеля в країні. Це може спровокувати колапс залізничних перевезень в країні, – зазначають в «УДАРі Віталія Кличка».

Криза в Держрезерві стала постійною. В його структурі є 5 регіональних майданчиків зі зберігання пального, але їхня діяльність є непрозорою та неефективною, пояснюють УДАРівці.

– За оцінками експертів, зараз в Україні недозавантажений провідний НПЗ країни – Кременчуцький. Минулого року підприємство переробило орієнтовно 3 млн тонн нафти, а за проектною потужністю може переробляти до 7 млн тонн. Також потенціал зростання переробки є у Шебелинського ГПЗ («Нафтогаз»). Загалом переробка додаткових 3-4 млн тонн нафти, дозволить зменшити імпорт дизпального приблизно на 1,3 млн тонн, а необхідність імпорту бензину взагалі може зникнути, тобто ми зможемо його замістити виключно українським продуктом, – наголошують УДАРівці.

В «УДАРі Віталія Кличка» також зауважують, що Україна має потенціал стати лідером в Європі з виробництва біоетанолу та біодизелю. Для цього необхідно впроваджувати програми збільшення використання таких альтернативних видів палива:

перспектива виробництва пального з біомаси, яка не заміщує собою продовольства (відходи агровиробництва, солома, водорості, опале листя);

застосування стимулів, що позитивно вплинуть на використання біоетанолу в Україні;

обов’язкові квоти на вміст біоетанолу чи біодизелю в пальному, а з іншого боку – надання податкових пільг та субсидованих кредитів виробникам біопалива та авто, які можуть працювати на «розбавленому» пальному.

Серед нагальних кроків для запобігання паливної кризи в економічному плані «Захист. Безпека. Розвиток» УДАРівці пропонують:

терміново створити запас дизеля на 45 днів. У разі проблем з імпортом це дозволить забезпечити армію та сільгоспвиробників;

уряд нарешті має сформувати план поповнення Держрезерву пальним, щоб мінімум на 2 місяці компенсувати можливі дефіцити в майбутньому;

диверсифікувати імпорт палива – збільшити постачання з ЄС;

стимулювати імпорт палива через морські порти, які наразі завантажені на 10-15%;

у найкоротші терміни відновити роботу своїх нафтопереробних заводів.