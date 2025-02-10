У Тернополі відкриють виставку «Mitos» художника Сергія Музики

З 10 лютого у фоє Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса експонуватиметься персональна виставка живопису «Mitos» тернопільського художника Сергія Музики.

До експозиції увійшли 27 робіт митця – як нові полотна, створені останнім часом, так і ті, що вже були представлені широкому загалу. Сам автор вважає цю виставку однією з найкращих у своїй творчій кар’єрі, оскільки простір «Березілю» дає можливість кожній картині «жити власним життям», а глядачам – осмислювати й доповнювати задум художника.

За словами Сергія Музики, його роботи поєднують у собі елементи символізму, містицизму та герметизму. Вони натхненні філософськими ідеями Григорія Сковороди, поезією Тараса Шевченка, мотивами козацької доби. Це своєрідна особиста медитація про світ і людину в ньому.

«Виставка присвячується Воїнам Світла, які на полі бою протистоять силам всесвітнього зла», – зазначив художник, наголошуючи, що нинішня реальність накладає відбиток на мистецтво й на кожного з нас.

Довідка. Сергій Музика – філолог за освітою, мистецтвознавець, філософ, директор Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Працює в абстрактному живописі, виражаючи у своїх роботах тонкі відтінки емоцій та натхнення.