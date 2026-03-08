Друга медаль за два дні: Тарас Радь став бронзовим призером Паралімпіади-2026

Український парабіатлоніст Тарас Радь 8 березня став бронзовим призером індивідуальної гонки серед спортсменів класу сидячи на зимових Паралімпійських іграх-2026, які тривають у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо в Італії.

Для 26-річного спортсмена це вже друга нагорода на цих Іграх за два дні. Напередодні він здобув золоту медаль у спринтерській гонці.

У гонці на 12,5 км Радь фінішував третім із результатом 35:57.1. Під час змагання спортсмен допустив один промах на другому вогневому рубежі, що додало хвилину штрафного часу.

Після фінішу парабіатлоніст зазначив, що гонка була складною через довшу дистанцію та погодні умови на трасі.

«Було трохи важко, бо довша дистанція і плюс за промахи одна хвилина штрафу. Тому треба було бути дуже сконцентрованим ще й на стрільбі. На жаль, один промах, але все одно третій. Тому задоволений навіть таким результатом», — розповів спортсмен.

За його словами, умови на трасі швидко змінювалися: зранку лижня була твердою, однак уже під час старту сніг став м’яким і важким для проходження дистанції.

Тарас Радь також зазначив, що конкуренція на нинішній Паралімпіаді значно зросла, а погодні умови роблять гонки більш непередбачуваними.

Тарас Радь — заслужений майстер спорту України, представник національної паралімпійської збірної та Тернопільського регіонального центру «Інваспорт».