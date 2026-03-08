На Тернопільщині водій загинув при падінні автомобіля в річку
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 6 березня у селі Криве Скалатської територіальної громади на Тернопільщині.
За попередніми даними, близько 16:00 водій легкового автомобіля Ford Fiesta, рухаючись мостом, не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб з’їхав з дороги та впав у річку.
Унаслідок аварії 38-річний водій отримав травми, несумісні з життям. Чоловік загинув на місці події.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.