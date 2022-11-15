Здають в оренду частину приміщень «Чортківського комбінату хлібопродуктів»

📌Група інвентарних об’єктів нерухомого майна на орендному онлайн-аукціоні

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з групи інвентарних об’єктів нерухомого майна у селі Білобожниця, Чортківського району, що перебуває на балансі Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів».

💡Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням.

💰Стартова ціна — 4 515 тис. грн;

📭Прийом пропозицій — до 28 листопада;

🗓Дата аукціону — 29 листопада;

📏Площа – 2912 м²;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

📍Локація — вул. Л. Українки, 1, с. Білобожниця, Чортківський р-н., Тернопільська область.