4,8 тис. жителів сіл на Тернопільщині шукають роботу

Більшість населення Тернопільської області проживає в сільських населених пунктах (57,3%). Відтак особливо актуальною є проблема зайнятості селян.

Протягом січня-серпня 2021 року послугами служби зайнятості області скористались 25465 безробітних, з них 53,9% – мешканці сільської місцевості. Найбільше їх звернулося до Гусятинської районної філії обласного центру зайнятості – 1389 , Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 1143 , Зборівської, Кременецької, Теребовлянської райфілій ОЦЗ – більше 1 тис. безробітних в кожній.

За сприяння обласної служби зайнятості цьогоріч було працевлаштовано 4,7 тис. жителів сіл, частину з них – на нові робочі місця із виплатою роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску.

715 жителів сіл брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. 1143 безробітних селян проходили професійне навчання, після закінчення якого майже всі були працевлаштовані.

На 1 вересня 2021 року статус безробітного мали 4,8 тис. сільських мешканців (55,2% від загальної чисельності безробітних), для яких продовжується пошук роботи. З них 25 – проходить професійне навчання, 4 – беруть участь в роботах тимчасового характеру.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77).