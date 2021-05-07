5 летальних випадків: ситуація з COVID-19 на Тернопільщині (офіційно)
161 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 07 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5
– чоловік 87 р. Тернопільський район с. Бурканів
– чоловік 99 р. м. Тернопіль
– чоловік 77 р. смт Підволочиськ
– чоловік 64 р. Чортківський район смт Заводське
– чоловік 53 р. м. Тернопіль
одужало – 400 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1075
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 67021 особа;
одужало – 59454 особи;
летальних випадків – 1099 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7153 (6442 одужало, 120 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1448 (1285 одужало, 30 летальних)
– Тернопільський район – 40956 (35949 одужало, 634 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18899 (16069 одужало, 287 летальних)
– Чортківський район – 18912 (17063 одужало, 342 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2625 (2276 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (37 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 5
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 7
• Кременецька міська ОТГ – 10
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 10
Тернопільський район (100 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 8
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 5
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 4
• Зборівська міська ОТГ – 3
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 4
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 6
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 3
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 10
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 2
• Тернопільська міська ОТГ – 43
Чортківський район (24 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 4
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 2
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 8