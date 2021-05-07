Захист ветерана, якого підозрюють у перевищенні самозахисту, оскаржує домашній арешт – адвокат

Захист ветерана бойових дій Андрія Пекельного, якого підозрюють у вбивстві через перевищення самооборони, подав апеляційну скаргу на його запобіжний захід – про це Радіо Свобода розповів його адвокат Віталій Коломієць.

Він уточнив, що скаргу вже подав інший захисник Пекельного, який працює на місці, до неї надалі також планують долучити доповнення з доказами.

Юрист вважає запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – надміру суворим для статті, за якою ветерану повідомили про підозру.

«Злочин, який зараз за підозрою інкриміновано – невеликої тяжкості, 118 стаття. Запобіжний захід обрано для тяжкого злочину, тобто позбавлення волі. Йому не далі особисте зобов’язання, заставу, поруку (взяття на поруки – ред.). Дали достатньо суворий запобіжний – цілодобовий, не нічний, не якісь інші варіанти, просто досить суворий запобіжний захід», – вважає Коломієць.

Досудове розслідування триватиме два місяці, перш ніж почнеться розгляд справи по суті, однак, за словами Коломійця, захист розраховує на закриття справи.

«Ми розраховуємо, що це слідство буде закінчене постановою про закриття кримінального провадження на підставі частини 5 статті 36 Кримінального кодексу і не буде направлене до суду… Ми клопотання про закриття подамо якнайшвидше в прокуратуру», – зазначив адвокат.

Він також прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який назвав повідомлення Пекельному про підозру «передчасним» та «необґрунтованим». Коломієць вказав на те, що урядовець, за законом, не має стосунку до слідства і не мав би коментувати справу в силу своїх повноважень.

«Якщо такий політик висловив таку думку, ми її підтримуємо, що підозра необґрунтована й передчасна. Це добре. Якби це сказав президент, теж було б добре, якби це сказав міністр енергетики чи прем’єр-міністр, ми б теж таку заяву заохочували. Але що стосується процесу, то точно міністр не має ніякого стосунку і що стосується можливості як закрити кримінальне провадження, так і змінити підслідність – слідство вже тут не має своїх повноважень, це все робить прокуратура», – сказав він.

Адвокат повідомив, що з приводу нападу на самого Пекельного, учасника якого він смертельно поранив, була подана заява в поліцію, а також скарги з вимогою до слідчих перереєструвати провадження, почати розслідування та провести слідчі дії.

«Певно, що були слідчі дії, але стороні захисту дають тільки той матеріал, який дають одночасно із запобіжним заходом. Інше – це таємниця слідства, і нас запрошують тільки там, де є наші клопотання про ініціювання слідчих дій», – додав він.

За словами Коломійця, розгляд апеляційної скарги на арешт мають призначити протягом трьох днів, але він припускає, що через затримку з передачею матеріалів чи з інших причин розгляд може затягнутися. Захист розраховує, що він відбудеться протягом наступного тижня або «максимум за тиждень».

Інцидент стався 5 травня: житель села Глещава, 24-річний ветеран АТО, зробив зауваження групі молодих людей в сільському клубі, після чого вони вибили двері в його будинку. Захищаючись, чоловік смертельно поранив одного з нападників, який помер від втрати крові. Господар будинку сам викликав поліцію, яка повідомила йому про підозру в умисному вбивстві в ході перевищення меж необхідної оборони. Суд відправив чоловіка під домашній арешт.