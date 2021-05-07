10:28 | 7.05.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині затримали чергового хабарника

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Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури викрито інспектора сектору реагування патрульної поліції одного із відділень  ГУНП в Тернопільській області на одержанні 20 тис грн неправомірної вигоди (ч .3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, поліцейський вимагав 20 тис грн у водія за не притягнення до адміністративної відповідальності водія через вчинення  адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

При одержанні неправомірної вигоди поліцейського затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК.

На даний час перевіряється причетність інших посадовців поліції до скоєння даного правопорушення.

Злочин викрито спільно з слідчими третього слідчого відділу ТУ  Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові за оперативного супроводу працівників управління внутрішньої безпеки та СБУ в Тернопільській області, – повідомляє пресслужба Тернопільської  обласної прокуратури.  

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