На двох вулицях Тернополя перекриють рух транспорту

З 28 липня по 20 серпня у Тернополі буде перекрито рух автотранспорту на вул. С.Будного та вул. Об’їзній в межах транспортної розв’язки вулиць Будного – Об’їзна через вул. Бережанську.

Як повідомляє Тернопільська міська рада, рух транспортних засобів перекривається з метою виконання ремонтних робіт на шляхопроводі, який входить до складу об’єктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування М-12 (М30).

На ділянці проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.



