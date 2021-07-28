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Тернопільщина 

На двох вулицях Тернополя перекриють рух транспорту

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З 28 липня по 20 серпня у Тернополі буде перекрито рух автотранспорту на вул. С.Будного та вул. Об’їзній в межах транспортної розв’язки вулиць Будного –  Об’їзна через вул. Бережанську.

Як повідомляє Тернопільська міська рада, рух транспортних засобів перекривається з метою виконання ремонтних робіт на шляхопроводі, який входить до складу об’єктів поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування М-12 (М30).

На ділянці проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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