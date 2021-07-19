Один з водіїв загинув: поблизу Тернополя лоб в лоб зіткнулись два буси, (фото)

16 липня у Тернопільському районі не розминулися два буси та позашляховик.

Як повідомили у поліції, ДТП сталася близько 17:30 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький -Знам’янка неподалік села Кам’янки.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись в напрямку Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну. Там він допустив бокове зіткнення з Nissan X-Trail, а після цього – врізався в зустрічне авто Opel Vivaro.

В результаті удару водій Opel Vivaro, житель Хмельницької області 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Його пасажира з травмами та переломами госпіталізували.

Крім того, у лікарню потрапила водійка позашляховика, мешканка Одеської області, а також водій та пасажир з “Мерседеса”.

Діставати людей з потрощених авто довелось рятувальникам. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.