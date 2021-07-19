10:34 | 19.07.2021
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Тернопільщина 

Нічна злива наробила у Тернополі біди: затопило авто та підвали

tata 0 Views Прокоментуй!
Цієї ночі у Тернополі злива наробила лиха.

Під час грози в деяких тернополян підтопило авто, в інших – підвали. 

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, рятувальники протягом ночі отримали декілька повідомлень з проханням про допомогу. 

О 02:12 на вул. Збаразькій, поблизу кільця, черговий караул здійснив буксирування з підтопленої дощем проїжджої частини автомобіля Opel Zafira, який не міг самостійно продовжувати рух.

Також авто буксирували о 02:38 на проспекті Злуки, поблизу “Універсаму”, та о 02:50 на вул. Стадникової. О 03:15 працівники ДСНС відкачували воду з підвалу приватного житлового будинку в с. Біла на вул. Франка.

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