Нічна злива наробила у Тернополі біди: затопило авто та підвали

Цієї ночі у Тернополі злива наробила лиха.

Під час грози в деяких тернополян підтопило авто, в інших – підвали.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, рятувальники протягом ночі отримали декілька повідомлень з проханням про допомогу.

О 02:12 на вул. Збаразькій, поблизу кільця, черговий караул здійснив буксирування з підтопленої дощем проїжджої частини автомобіля Opel Zafira, який не міг самостійно продовжувати рух.

Також авто буксирували о 02:38 на проспекті Злуки, поблизу “Універсаму”, та о 02:50 на вул. Стадникової. О 03:15 працівники ДСНС відкачували воду з підвалу приватного житлового будинку в с. Біла на вул. Франка.