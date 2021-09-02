Священник з Тернополя увійшов до складу Священного Синоду ПЦУ

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон увійшов до складу Священного Синоду ПЦУ.

1 вересня 2021 р. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду на зимовий синодальний період (1 вересня 2021 р. – 28 лютого 2022 р.).

Окрім Головуючого та постійних членів Синоду митрополита Львівського Макарія та митрополита Вінницького і Барського Симеона, відповідно до п. 1 розділу V Статуту на вказаний період членами Синоду є:

Данило, митрополит Чернівецький і Буковинський; Іоасаф, митрополит Івано-Франківський і Галицький; Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський; Володимир, архієпископ Житомирський і Поліський; Тихон, архієпископ Тернопільський і Бучацький; Лаврентій, єпископ Луганський і Старобільський; Афанасій, єпископ Одеський і Балтський; Митрофан, єпископ Харківський і Богодухівський; Борис, єпископ Херсонський і Каховський.