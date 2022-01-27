Церква з Бережанщини потрапила на найкраще фото історичної пам’ятки Тернопільщини

Визначили найкраще фото історичної пам’ятки Тернопільської області 2021 року.

Світлина стала переможцем номінації «Найкраща фотографія Тернопільської області 2021» в українській частині міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки» стала світлина церкви Івана Богослова у селі Жуків Тернопільського району. Про це повідомляють в Тернопільській ОДА.

Автором фото є Андрій Мозоль.

«Виразне завдяки композиції, освітленню, часу зйомки, фото презентує маловідому та цікаву пам’ятку», — прокоментувала фото членкиня журі Наталія Шестакова.

До слова, дерев’яна церква Івана Богослова датується 1803 роком, перевезена до села із Нараєва.

Мета конкурсу «Вікі любить пам’ятки» — отримати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу під вільною ліцензією для ілюстрування ними Вікіпедії.

Усього у списку Тернопільської області 4752 пам’ятки. Цього року 26 конкурсантів завантажили 478 фотографій 161 об’єкта (з них 7 — вперше завантажена на конкурс).