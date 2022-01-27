Зачем нужна и как выбрать вентиляцию на производстве

Качественная вентиляция нужна в любом помещении, а не только в квартире или на производстве. Как правило, стандартная конструкция продумывается еще на этапе проектирования здания и строится сразу, однако не всегда встроенная вентиляция полностью справляется со своей задачей. Это отражается на самочувствии людей, находящихся в помещении, внешнем виде и обстановке комнаты. Чтобы такого не было, рекомендуется установить дополнительное вентиляционное оборудование.

Какие виды вентиляции бывают

Существует сразу несколько классификаций вентиляционных систем. В первую очередь можно разделить принудительную и естественную вентиляцию, так как именно от этой классификации и происходят все остальные.

Естественная вентиляция происходит без специального оборудования, нужно только правильно рассчитать, где должен входить и выходить воздух. Принудительная вентиляция это все виды вентиляторов, среди которых:

канальныекаминныекрышныерекуператоры

Отдельно стоит выделить приточно-вытяжную вентиляцию. Есть системы, которые работают исключительно на вытяжку, есть те, которые обеспечивают только приток воздуха, а есть и объединенные полноценные системы.

Как подобрать вентиляцию на свое производство

Как мы уже подмечали, от правильно выбранной вентиляции зависит многое:

самочувствие работниковэффективность работы в целомсохранность оборудованиясохранность мебели

Представьте, что воздух, который попал в помещение через окно, уже использован. Содержание углекислого газа в нем намного выше нормы, и по-хорошему, его нужно вывести в атмосферу. По какой-либо причине это не происходит, уровень углекислого газа повышается, воды тоже становится больше. У работников ухудшается самочувствие, на стенах и оборудовании повышается конденсат и ржавчина. Ситуация, конечно, не развивается за один день, однако является очень распространенным явлением. Поэтому перед установкой дополнительной системы вентиляции нужно:

правильно рассчитать кратность воздухообмена в помещении (для этого есть специальная формула)выбрать нужно оборудование, которое справится с поставленной задачейрассчитать систему фильтрации воздушного потокаграмотная проектировка и постройка вентиляционной системы

Преимущества вентиляции на производстве

высокое качество всех выполняемых на производстве работздоровый климатхорошее самочувствие сотрудниковсохранность оборудованияхорошие условия хранения сырьяотсутствие плесени на стенах

Где можно заказать вентиляцию в производственный цех

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